Путін і Макрон обговорили ситуацію в Україні

У Франції завершили переговори президент країни Еманюель Макрон і російський лідер Володимир Путін.

Як повідомляє ТАСС, перемовини тривали 2 години 45 хвилин.

Також зазначається, що зустріч французького та російського президента розпочалася лише за участю їхніх помічників, проте згодом до них приєдналися і члени делегації.

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Під час зустрічі лідер країни приділяли значну увагу конфлікту на Сході України – зокрема, йшлося, що слід втілювати в життя Мінські угоди.

Крім того, Макрон наголосив на необхідності проведення найближчим часом переговорів у Нормандському форматі, передає "РИА Новости".

Також лідери країн обговорили двосторонні питання, врегулювання ситуацій в Сирії, в Лівії та на Корейському півострові, відносини Росії з Євросоюзом тощо.