Путін і Трамп об'єднуються, щоб поливати брудом американців, – Макфол

Екс-посол США у Росії Майкл Макфол заявив, що критика Гілларі Клінтон та Демократичної партії Володимиром Путіном і Дональдом Трампом є безпрецедентною.
Про це Макфол написав у своєму Twitter.
"Отже, тепер обраний президент і автократ з Кремля об'єднуються, щоб поливати брудом американців. Безпрецедентно. Чи скажуть щось республіканці?", – написав він.
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Нагадаємо, 23 грудня під час щорічної великої прес-конференції глави Кремля Володимир Путін заявив, що кандидат від Демократичної партії на виборах у США Гілларі Клінтон після програшу виборів у США шукає "винних на стороні", але програвати треба гідно.
Президент США Дональд Трамп погодився зі словами Володимира Путіна про Гілларі Клінтон.
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