Путін і Трамп об'єднуються, щоб поливати брудом американців, – Макфол

Екс-посол США у Росії Майкл Макфол заявив, що критика Гілларі Клінтон та Демократичної партії Володимиром Путіном і Дональдом Трампом є безпрецедентною.

Про це Макфол написав у своєму Twitter.

"Отже, тепер обраний президент і автократ з Кремля об'єднуються, щоб поливати брудом американців. Безпрецедентно. Чи скажуть щось республіканці?", – написав він.

So now the President-elect and an autocrat in the Kremlin team up to trash an American. Unprecedented. Will Republicans speak up? https://t.co/Vef1g5tiFK — Michael McFaul (@McFaul) 24 грудня 2016 р.

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Нагадаємо, 23 грудня під час щорічної великої прес-конференції глави Кремля Володимир Путін заявив, що кандидат від Демократичної партії на виборах у США Гілларі Клінтон після програшу виборів у США шукає "винних на стороні", але програвати треба гідно.



Президент США Дональд Трамп погодився зі словами Володимира Путіна про Гілларі Клінтон.