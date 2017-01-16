Путін мстить Клінтон, – The Week

Президент РФ, за даними представників американської розвідки, втрутився у президентські вибори в США тому, що хотів помститися Гілларі Клінтон, яка у 2011 році різко засудила фальсифікацію результатів парламентських виборів у Росії.

Про це пише британський журнал The Week.

Путін, як зазначається, звинуватив її в підбурюванні до масових протестів, сказавши, що саме Клінтон подала "сигнал" демонстрантам, які співпрацювали з Держдепартаментом. Президент РФ вже давно твердо переконаний, що США стоять за усіма загрозами його режиму та інтересам Росії, йдеться у публікації.

Ми повинні захистити себе від цього втручання в наші внутрішні справи,

– сказав Путін.

Після цього стався наступ на російську опозицію, багато протестантів були заарештовані, а пізніше в країні з'явилися закони, що забороняють масові зібрання.

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