Путін не хоче і не може повернути Крим, – російський політик

Відмова Росії від анексованого українського півострова стане останнім днем режиму Володимира Путіна.

Таку думку висловив російський опозиційний політик Леонід Гозман в інтерв'ю виданню Online.

"Коли Крим анексували, то більшість це підтримала. Це не просто Путін "віджав", це було свято мільйонів людей у РФ. Потім минув час, радість пішла, але відчуття сили і величі залишилося", – зазначив він.

Гозман додав, що вплив цього фактора поступово падає, але він залишається одним з важливих "цеглин" режиму Путіна.

Треба розуміти, що Путін не тільки не хоче, але і не може повернути Крим. Відмова від Криму стане останнім днем цього режиму. Тому при Путіні Україна не поверне Крим ні політичним, ні військовим шляхом,

– вважає опозиціонер.

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Політик зазначив, що саме використання радянських імперських штампів і вплинуло на те, що російські громадяни позитивно зустріли протизаконну анексію Криму.