Путін не може штовхнути "Мінськ", але вже має новий план, – військовий експерт

Президент Росії Володимир Путін вже зрозумів, що штовхнути "Мінськ" йому вже не вдається. Тож зараз він шукає інші шляхи виходу.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю виданню "Апостроф".

"Путін розуміє, що на тиск ззовні він не може впливати. У Сирії переламати ситуацію на свою користь, щоб диктувати США будь-які умови і сісти з ними за стіл переговорів хоч з якимось козирем в руках, не вийшло. Найкращий друг Ердоган позбавив російське угруповання всього: заборонив провезення через Босфор вантажів подвійного призначення, чим залишив російські війська в Сирії без палива, боєприпасів та продовольства. Путін розуміє, що потрібно шукати новий спосіб і знаходить альтернативу", – пояснює експерт.

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Він додав, що зараз глава Кремля намагатиметься "всунути" Донбас Україні. Про цей намір свідчить той факт, що Росія визнала "документи" самопроголошених «республік», при цьому на інших окупованих Кремлем і невизнаних територіях користуються російськими документами, а місцевими.

Ще один факт – так звана "націоналізація" підприємств терористами. На думку експерта, так Кремль намагається створити щось на зразок економіки.

"Коли вони сформують ці два суб'єкти, саме два," Новоросії "не буде, вони скажуть: хлопці, ваша територія, ваші люди? - Забирайте", – прогнозує Жданов.

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