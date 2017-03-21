Путін не віддасть Донбас просто так, – Портников пояснив, що буде з "Л/ДНР"

Пом'якшення риторики російських представників влади щодо України не свідчить про бажання Росії вийти з конфлікту на Донбасі чи повернути Криму. А щодо невизнаних "Л/ДНР" у Кремлі є свій план.

Про це пише український журналіст Віталій Портников для "Лівий берег".

За словами журналіста, Росія взагалі не планує повертати окуповані території під повний контроль України.

"Тоді що ж робити з Донбасом? Віддавати його Україні "просто так" Володимир Путін не має наміру. Впихнути в якості "особливого регіону", інструменту федералізації країни не може. Залишається один варіант – обережна придністровізація Донбасу, перетворення "республік" в повноцінні державні утворення, але так, щоб не нарватися на нові санкції", – пише Портников.

Читайте також: Путіна хочуть "злити", – російський журналіст прокоментував заяву Пєскова

Журналіст зазначає, що після визнання паспортів "Л/ДНР" та так званої "націоналізації" підприємств на окупованих територіях проведуть нові Референдуми. Портиников припускає, що голосувати будуть або за незалежність або за приєднання до Росії. Окрім того, проведуть ще й місцеві вибори.

Після будь-якої акції з української сторони на лінії зіткнення почнеться оформлення "державного кордону" "ДНР" і "ЛНР" як на цій лінії, так і на частині державного кордону України та Росії, яка контролюється Москвою,

– спрогнозував журналіст.

Портников зазначає, що обстріли на цих територіях також припиняться. А Кремль буде використовувати вже риторику примирення.

Читайте також: Путін зробив би це знову і знову, – Пєсков похвалився наслідками анексії Криму

"Сама Україна – наша братська країна, біль і тривога. Крим – коли-небудь визнають, що не дуже важливо коли. Донбас – визнаємо територіальну цілісність України, не визнаємо "народні республіки", але що ж робити, якщо українське керівництво не може виконати Мінські угоди. А ми просто допомагаємо нашим сусідам не померти з голоду. Росія щедра душа", – змалював риторику Кремля журналіст.