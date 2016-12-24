Путін обнадіяв кримчан новими електростанціями, а російський газ обіцяє з дня на день

Російський президент Володимир Путін каже, що незабаром почне будівництво електростанцій в окупованому Криму.

Про це він сказав під час щорічної прес-конференції.

Путін визнав, що однією з проблем анексованого півострова є енергопостачання, але розповів чомусь про подачу російського газу до анексованого Криму.

Хочу вас поінформувати, що "Чорноморнафтогаз" закінчив роботу з приєднання кримської газотранспортної системи до магістральних газопроводів Росії. В найближчі два-три дні ми оголосимо про те, що роботи закінчені і розпочалась подача російського газу в Крим,

– оголосив Путін, на що зал недолуго відреагував оплесками.

Після цього господар Кремля заговорив одразу про проблеми з електроенергією в Криму.

"На піці навантажень, особливо взимку, Крим використовує 1200-1300 МВт, 800 МВт з них раніше забезпечувалось подачею електроенергії з України. Сьогодні власна генерація становить 1000-1100 МВт, плюс ми додали туди переносні електростанції", – озвучив різні цифри російський президент.

Він пообіцяв, що вже зовсім скоро почнеться будівництво двох електростанцій в окупованому Криму, обидві потужністю по 470 МВт.

Після цього, за словами Путіна, окупований півострів "витримає будь-які пікові навантаження".

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