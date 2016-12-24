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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін обнадіяв кримчан новими електростанціями, а російський газ обіцяє з дня на день

14:13, 23 грудня 1934 Читать новость на русском
Путін обіцяє нові електростанції в окупованому Криму
Путін обіцяє нові електростанції в окупованому Криму / Getty images

Російський президент Володимир Путін каже, що незабаром почне будівництво електростанцій в окупованому Криму.

Про це він сказав під час щорічної прес-конференції.

Путін визнав, що однією з проблем анексованого півострова є енергопостачання, але розповів чомусь про подачу російського газу до анексованого Криму.

Хочу вас поінформувати, що "Чорноморнафтогаз" закінчив роботу з приєднання кримської газотранспортної системи до магістральних газопроводів Росії. В найближчі два-три дні ми оголосимо про те, що роботи закінчені і розпочалась подача російського газу в Крим,
– оголосив Путін, на що зал недолуго відреагував оплесками.

Після цього господар Кремля заговорив одразу про проблеми з електроенергією в Криму.

"На піці навантажень, особливо взимку, Крим використовує 1200-1300 МВт, 800 МВт з них раніше забезпечувалось подачею електроенергії з України. Сьогодні власна генерація становить 1000-1100 МВт, плюс ми додали туди переносні електростанції", – озвучив різні цифри російський президент.

Він пообіцяв, що вже зовсім скоро почнеться будівництво двох електростанцій в окупованому Криму, обидві потужністю по 470 МВт.

Після цього, за словами Путіна, окупований півострів "витримає будь-які пікові навантаження".

Читайте також: Путін розповів, як хоче розвивати окупований Крим

Теги: Україна Новини Криму Анексія Криму Політика Володимир Путін Електроенергія
Джерело: 24 Канал
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