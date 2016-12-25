Путін оголосив траур через катастрофу Ту-154

У Росії оголосили траур за загиблими в результаті падіння у Чорне море літака Ту-154, який належав Міноборони РФ.
Таку заяву зробив президент країни Володимир Путін, передає "РИА Новости".
"26 грудня в Росії буде оголошено загальнонаціональним днем жалоби", – зазначив він під час спілкування з журналістами.
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Нагадаємо, уранці 25 грудня в Чорне море впав літак Міноборони Росії Ту-154, що летів до Сирії.
На його борту перебували 84 пасажири: військовослужбовці Збройних сил Росії, артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ.
Крім того, фахівці вже назвали ймовірні причини катастрофи.
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