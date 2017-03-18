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Путін окупував сни росіян, – цікаве дослідження

17:10, сьогодні 70 Читать новость на русском
Найчастіше росіянам сниться Путін
Найчастіше росіянам сниться Путін / Mysekret.ru

Росіяни у своїх снах найчастіше бачать свого президента Володимира Путіна серед реальних людей, які їм сняться.

Про свідчать висновки "Яндекс", отримані від аналізу онлайн-запитів користувачів щодо їх снів, повідомляє NBC.

Зазначається, що пошуковик "Яндекс" отримує півмільйона запитів на тиждень щодо тлумачення нічних снів.

Так, пошуковик випустив звіт, опираючись на аналіз запитів за півроку, і виявив 5 найпоширеніших предметів російських снів: риба, дитина, змія і смерть після якої відразу йде життя.

Також росіянам сняться колишні кохані, зуби, будинки, вода і вагітність.

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін став єдиною людиною, ім'я якої вводили в "Яндекс", бажаючи дізнатися сенс сну. Найбільше він сниться користувачам із Чечні.

Загалом сни росіян дуже відрізняються залежно від регіону. Так, у малонаселених містах на Далекому Сході людям сняться ведмеді, тигри і кліщі. Водночас у Москві росіянам часто сниться система метро міста.

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Натомість у консервативних регіонах на півдні Росії та на Уралі людямбільше снилися священики, ікони та річкові раки, ніж в інших областях. Жителі Челябінська, які постраждали від гігантського метеорита в 2013 році, часто бачать падіння небесних тіл уві сні. А ось в Новосибірську росіянам сняться дракони.

Теги: дослідження Новини Росії Яндекс "Азов" Володимир Путін
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