Путін особисто віддав наказ втрутитись у вибори, аби допомогти Трампу, – доповідь розвідки США

Президент Росії Володимир Путін особисто замовив "кампанію впливу" на президентські вибори в Сполучених Штатах, які відбулись у листопаді 2016 року, щоб допомогти перемогти кандидату від Республіканської партії Дональду Трампу.

Про це йдеться в доповіді Центрального розвідувального управління, Федерального бюро розслідувань і Агентства національної безпеки США, яку розсекретили ввечері 5 січня.

Як йдеться у доповіді, Путін ставив на меті підірвати віру американців у демократію і очорнити Клінтон.

Ми вважаємо, що Путін і російський уряд явно воліли обрання Трапма,

– повідомляється в доповіді.

"Ми також вважаємо, що Путін і уряд Російської Федерації прагнули збільшити передвиборчі шанси Трампа, зокрема, шляхом дискредитації держсекретаря Клінтон", – йдеться в документі.

Як зазначають ФБР, ЦРУ та АНБ у своїй доповіді, для досягнення цієї мети Кремль використовував кібератаки, державні ЗМІ, посередників і платних користувачів соціальних медіа або так званих "тролів".

Російські зусилля для впливу на президентські вибори 2016 року проявили давнє прагнення Москви підірвати очолюваний Сполученими Штатами ліберально-демократичний порядок, але останні дії (втручання в президентські вибори – "24") продемонстрували значне зростання прямолінійності, рівня активності і обсяг зусиль у порівнянні з попередніми операціями,

– наголосили спецслужби США.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Барак Обама и Дональд Трамп заслухають звіти спецслужб, які стосуватимуться хакерської атаки Росії та її втручання у перебіг президентських виборів у США.