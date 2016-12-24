Путін отримає вигоду зі вбивства Карлова, – The Guardian

Незабаром відбудеться запланована тристороння російсько-турецько-іранська зустріч, присвячена проблемі Сирії, де тепер Росія – за мовчазної згоди Туреччини – явно гратиме соло.

Про переваги, які отримав президент Росії Владімір Путін після вбивства в Анкарі посла РФ, пише Наталія Лебідь у статті "Чому вбивця Карлова підіграв Путіну?". Авторка моніторить публікації в іноземних ЗМІ, які, зокрема, акцентують на наступному.

Путін намагатиметься отримати вигоду зі своєї нової ролі в якості домінуючої сили в Сирії, пропонуючи більш широкі мирні переговори на зустрічі в Астані, столиці Казахстану, в якій братимуть участь Росія, Туреччина та Іран. Зустріч ця відбудеться 27 грудня. Раніше Путін наполягав на тому, що його пропозиції не будуть вступати у протиріччя з женевським процесом, ініційованим ООН, натомість лише доповнять його. Він хоче створення турецько-ірансько-російської осі, й багато діячів сирійської опозиції (з числа тих, які апелювали до Трампа) побоюються, що залишаться на узбіччі – через ініціативу Путіну та створений ним новий тріумвірат,

– зазначає The Guardian.

Щоб зрозуміти, про що йде мова, слід згадати, як позаминулого тижня "два високопоставлених лідера сирійської громадянської опозиції приватно відвідали Вашингтон, щоб зустрітися з законодавцями та експертами, які мають зв'язки з перехідною командою Трампа. Їх завдання було зрозумілим та невідкладним: переконати Дональда Трампа в тому, що сирійські повстанці потрібні йому настільки ж, наскільки він потрібен їм. Метою лідерів опозиції було переконати наступного президента в тому, що громадянській війні в Сирії та тій загрозі, яку вона представляє для життєво важливих інтересів США, неможливо покласти край без співпраці з ними", – йшлося у статті, надрукованій 12 грудня у The Washington Post.

Але за нової кон’юнктури надії сирійських опозиціонерів підкреслити свою вагу, схоже, сходять на пси. Можливо, їх і почує Дональд Трамп, але натомість проігнорує Реджеп Тайіп Ердоган. Наступний раунд мирних перемовин по Сирії під егідою ООН має відбутися у Женеві в лютому 2017 року. А до того часу своє слово скаже згадана вище тристороння група, де ініціативу впевнено перехопила Росія,

– зазначається у публікації.

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Нагадаємо, 19 грудня ввечері в Анкарі вбили посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.



Карлова застрелив офіцер турецької поліції в художній галереї в Анкарі на знак "помсти" за конфлікт у Сирії.