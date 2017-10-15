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Путін перейшов на стадію саморуйнування, – політолог

12:45, сьогодні 4244 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Президент Росії Володимир Путін є далеким від реформ і веде не лише себе, а й всю Росію до руйнування.

Таку думку висловив відомий російський політолог Станіслав Бєлковський у ефірі радіостанції "Ехо Москви".

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Володимир Володимирович просто перейшов на стадію саморуйнування. Він руйнує систему, яка його виховала, але КДБ, ВЧК і ФСБ, яка у його свідомості вже не існує. Він руйнує Російську Федерацію. Він відключив її від західного фінансування, на якому будувалася Російська Федерація. Він відключив її від західних технологій, які є іманентною умовою існування Російської Федерації, тому що без сучасних технологій ця країна існувати не може. Усе,
– зауважив експерт.

За його словами, лише обмаль країн може існувати без західних технологій – до прикладу, КНДР і Куба.

Крім того, політолог вважає, господар Кремля, як і раніше, залишається консерватором і індуктивістом.

"Він абсолютно є далеким від реформ. Реформ не буде за Путіна. Тому міркування про те, що він поставить якогось прем'єра-реформатора, абсолютно є безпідставно. Можна ж поставити прем'єра-реформатора, але реформ не буде все одно: він їх сам перекриє", – додає Бєлковський.

Водночас фахівець підкреслив, що чинний російський президент є не стратегом, а тактиком, відтак ближче до завершення свого наступного терміну він вирішуватиме, що буде робити далі.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін
Джерело: 24 Канал
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