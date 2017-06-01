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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін піти з влади не може: або помре, або "його помруть", – екс-розвідник про Україну та Росію

13:49, сьогодні 2445 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / Getty Images

Колишній виконувач обов'язків начальника Головного управління розвідки СБУ, генерал-майор Петро Копка вважає, що дестабілізація ситуації в Україні напряму залежить від президента Росії Володимира Путіна, а саме від його амбіцій щодо майбутніх президентських виборів.

Таку думку він висловив у коментарі ресурсу "Гордон".

"Вбивство Вороненкова в Києві та пожежа на військових складах у Балаклії 23 березня, обстріл з гранатомета будівлі Генконсульства Польщі в Луцьку уночі проти 29 березня, загибель українського контррозвідника в Маріуполі 31 березня, скандал з Євробаченням, черговий мовний срач, підрив автомобіля ОБСЄ в Луганській області 23 квітня, події 9 травня... Це не ланцюжок збігів, а стійка тенденція", – вважає колишній співробітник СБУ.

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На його переконання, все це відбувається через те, що Кремль розпочав активні дії щодо дестабілізації ситуації всередині України, і недарма велика кількість російських військових зосереджується на кордоні нашої держави.

Також колишній розвідник наголошує, що у Росії внутрішня політика постійно формується за допомогою зовнішнього фону, а по-друге, наразі там розпочинається підготовка до президентських виборів.

Будь-який локальний інцидент навіть без ворожого сліду все одно йде в скарбничку Кремля та додає мінуси українській владі. Будь-який, навіть невеликий провал України – величезний плюс для Росії та особисто Путіна. Ви шукаєте причину, а я вам пропоную аналізувати наслідок цих подій, виявляти стійку тенденцію. Причина – неважлива, важливим є результат, а він один: дестабілізація України,
– стверджує він.

За словами генерал-майора, Путіну задля перемоги на виборах необхідна дестабілізація в Україні, оскільки в Росії, окрім сірої маси, існує ще так звана "еліта", яка і формує оточення російського президента.

"Путіну потрібна підтримка не народу, а свого оточення. У Росії свита грає короля, і свита розуміє: санкції не знімуть, поки Путін при владі. Намагаючись переконати близьке оточення, що без нього ніяк, президент РФ буде по максимуму нагнітати обстановку всередині Росії та за її межами, особливо в Україні", – зазначає експерт.

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Відтак, колишній спецпризначенець не виключає, що гаряче в Україні буде аж до весни 2018 року.

"Піти з влади Путін вже не може: або вмре на посаді, або "його помруть". Поки ж буде постійно нагнітати обстановку, щоб утримати владу. Це як їзда на велосипеді: треба весь час крутити педалі, інакше впадеш. У випадку з Путіним – упадеш з летальним результатом", – підсумував Копка.

Теги: Україна Політика Україна – Росія Новини Росії Володимир Путін
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