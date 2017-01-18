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Путін поговорив з Меркель та Олландом про Донбас і полонених

20:33, сьогодні 435 Читать новость на русском
Меркель Путін та Олланд
Меркель Путін та Олланд / Фото з соцмереж

Президент Росії Володимир Путін у телефонній розмові з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Олландом обговорив мінські домовленості.

Про це повідомила прес-служба Кремля.

Обговорювався хід реалізації мінських домовленостей, в тому числі з урахуванням підсумків саміту в "нормандському форматі" в Берліні 19 жовтня 2016 року. Висловлена незадоволеність загальною ситуацією в контексті врегулювання української кризи. Констатовано, зокрема, загострення обстановки вздовж лінії зіткнення на Донбасі, а також недостатня результативність роботи в контактній групі,
– мовиться в повідомленні.

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"Наголошено на важливості нарощування спільних зусиль по деескалації напруженості на південному сході України, забезпечення послідовного виконання положень "Мінська-2", включаючи якнайшвидший обмін утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх", – повідомили в Кремлі.

Теги: Політика Володимир Путін Ангела Меркель Франсуа Олланд Війна на Донбасі Мінські домовленості Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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