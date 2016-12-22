Путін погрожує силою всім агресорам

Президент Росії Володимир Путін стверджує, що сила Росії перш за все залежить від злагодженої дії воєначальників.

Таку заяву він зробив на колегії Міністерства оборони РФ.

Нам ще багато що слід зробити. Однак, вже сьогодні, враховуючи багато чинників, серед яких є не лише військові, але і наша історія, географія, внутрішній стан російського суспільства, можна з упевненістю сказати: на сьогодні ми є сильнішими за будь-якого потенційного агресора. Будь-якого,

– заявив Путін.

Також господар Кремля підкреслив, що, пропри це, розслаблятися не слід, оскільки "у разі найменшого збою у модернізації армії та флоту, у підготовці військ, ситуація може дуже швидко змінитися".

Дуже багато залежить і від воєначальників щодо продовження роботи, яку ми розпочали та яка проводиться протягом останніх років. Дуже розраховую на те, що ви будете працювати також злагоджено, будете також відповідально ставитися до дорученої вам справи. Працюючи таким чином, ми виконаємо всі завдання, які перед нами стоять в найважливішій сфері – зміцненні обороноздатності Росії,

– зауважив російський лідер.

Крім того, Путін дав доручення зміцнити ядерні сили РФ ракетними комплексами, здатними завдавати удари, незважаючи на чинні та перспективні системи протиракетної оборони (ПРО).

Слід чітко відслідковувати будь-які зміни балансу сил та військово-політичної обстановки у світі, особливо по периметру російських кордонів, і своєчасно вносити корективи в плани щодо нейтралізації потенційних загроз нашій країні,

– додав російський президент.

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