Путін похвалився успішним для Росії роком

Президент Росії Володимир Путін вважає, що 2016 рік для Росії був набагато складнішим для країни, аніж попередній.

Таку заяву він зробив під час традиційного святкового прийому, формат якого змінив через нещодавню катастрофу військового Ту-154, передає "Інтерфакс".

Єдине, що хочу підкреслити – ми напружено працювали та працювали успішно. У складі Ради безпеки ми говорили, що рік, що минає, був навіть складнішим певною мірою щодо соціально-економічних проблем, аніж минулий 2015 рік. Важливий для нашої економіки параметр – це ціна на нафту. Вона була в 2016 році на рівні 40 доларів за барель, хоча раніше ця ціна становила 51 долар за барель, однак результат зараз є набагато кращим, аніж у 2015-му,

– підкреслив російський президент.

За словами Путіна, такий успіх став наслідком продуктивної роботи керівників і всього російського народу.

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