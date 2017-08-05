Путін "посвітив" голим торсом на відпочинку у Сибіру

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Президент Росії Володимир Путін взяв коротку відпустку і разом з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу поїхав до Туви у Сибір, де порибалив.
У мережі з'явились знімки глави Кремля з відпочинку, де він позує без верхнього одягу.
Як написало видання Daily Mail, позуючи з голим торсом перед заздалегідь заготовленими камерами, Володимир Путін хоче показати, що він – "здоровий та сповнений сил", а також він хоче привернути увагу громадян країни до туристичних місць держави.
Також зі знімків видно, що Путін рибалив і під водою.
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На думку російської журналістки Олени Руковцева вважає, що щуку, з якою позує глава РФ на фото, вбили за три дні до того.
"Командир убитої щуки. Якраз вчора обговорювали з Глібом Павловським, який хепенінг вони влаштували навколо чергової риболовлі вождя. Щука була прикінчена 1-2 серпня, потім три доби готували відео її останніх хвилин, двічі (!) випереджаючи це анонсами Д. Пєскова. І тільки в ніч на 5 серпня труп щуки був нарешті показаний публіці. Ось вбивати щук і роздавати путівки в Сочі – цим він (Путін, – "24") буде по-старому садити на гачок виборця", – йдеться у дописі.