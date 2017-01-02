Путін придумав нову страшилку для росіян, – The New York Times

Після того, як президент США Барак Обама складе свої повноваження, новим негативним героєм для Росії стане канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Про це йдеться у статті The New York Times.

Так, автори пишуть, що після відходу Обами Володимир Путін втратить свого улюбленого героя "фільму жахів" для росіян, а значить прийде час для нової "мішені".

"З часів анексії Криму в 2014 році голос Меркель став вирішальним в питанні про санкції проти Росії. У наступному році вона прийняла у Німеччині мільйон біженців і змусила всю Європу зробити те ж саме – тим самим, з точки зору російських націоналістів, розмила європейську культуру. І вона все ще вірить в об'єднаний, інтегрований Євросоюз – бастіон ліберальних цінностей і, по крайній мірі негласно, політичний і економічний оплот проти Росії", – сказано у матеріалі.

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