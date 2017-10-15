Путін провів зустріч з Собчак: відомі деталі розмови

Розмова російської ведучої Ксенії Собчак та президента Росії Володимира Путіна відбувались тет-а-тет.

Про це повідомляє російська служба ВВС з посиланням на коментар матері Собчак, яка є членом Ради Федерації, Людмили Нарусової.

"Після того, як оператори, освітлювачі та інші пішли, Путін і Собчак залишилися поговорити наодинці", – сказав один із співрозмовників ВВС.

За інформацією видання, розмова стосувалася можливої участі глави Кремля у фільмі про батька ведучої Анатолія Собчака.

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Ксенія Собчак розпочала зйомки фільму про життя і кар'єру батька – колишнього мера Санкт-Петербурга. Кінокартина приурочена до 80-річчя з дня народження Анатолія Собчака.

Передбачається, що Володимир Володимирович виступить одним із спікерів у фільмі,

– сказала Людмила Нарусова.

Нагадаємо, відома російська телеведуча Ксенія Собчак вперше не стала заперечувати, що має амбіції на пост президента у Росії.