Путін раптово і масово звільнив генералів

Президент Росії Володимир Путін зняв з посад десятьох генералів. Серед них співробітники Міністерства внутрішні їх справ, Слідчого комітету і Федеральної служби виконання покарань.

Про це свідчить інформація на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Натомість причини такого рішення президента РФ залишаються невідомими.

Відтак, з посад зняли начальника управління на транспорті МВС по Приволзькому федеральному округу Володимира Берглезова, керівника СК по Приморському краю Сергія Бобровнічого, начальника ФСВП по Саратовській області Олександра Гнездилова, начальника МВС по Самарській області Сергія Солодовникова, главу МВС по Вологодській області Віталія Федотова, главу ФСВП по Мордовії Рамазана Яг'яєва та інших.

Водночас цим указом Путін призначив на 5 років полковника юстиції Айрата Ахметшина на посаду керівника СУ СКР по Кіровській області, Андрія Васильченка – на посаду прокурора Республіки Інгушетія.

Нагадаємо, на початку лютого Путін теж здійснив масштабну відставку посадовців правоохоронних органів. Тоді він звільнив з посад 16 чиновників МВС, МНС і СК.