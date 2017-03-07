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ЗАТРИМАННЯ НАСІРОВА БЛОКАДА СУД УКРАЇНА - РОСІЯ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін розпочав наступний етап "освоєння" окупованих територій, – Портников

07:02, сьогодні 1416 Читать новость на русском
Розмальований український паспорт
Розмальований український паспорт / Фото з відкритих джерел

Журналіст Віталій Портников розповів, чим небезпечні для України "паспорти" ОДРЛО.

Про це він написав у своїй статті для "Контрактів.ua".

"Указ Путіна про тимчасове визнання документів, виданих "адміністраціями так званих народних республік" фактично перевів діяльність структур "ДНР" і "ЛНР" у російську правову площину", – зазначив журналіст.

За словами Портникова, ситуація погіршилась на Донбасі, коли бойовики фейкових республік заявили про можливу "націоналізацію" підприємств, які належать українським власникам.

Адже ці підприємства продавали в Україну продукцію, виплачували податки у бюджет і платили зарплату своїм працівникам. Вони залишалися одним з останніх елементів української присутності на окупованому Донбасі, а тепер і його не буде.

Чому до нових дій по анексії Донбасу Кремль приступив тільки зараз, через три роки після початку військових дій? Путіна стримували не тільки Мінські угоди. Він міг сприймати Донбас як розмінну монету в торзі з новою американською адміністрацією. Але з кожним днем стає все більш очевидним, що ніякої "великої угоди" між Вашингтоном і Москвою, принаймні з українського питання, не буде,
– вважає Віталій Портников.

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На його думку, рішення про повернення окупованих території Україні стало б ударом по авторитету Володимира Путіна. Та й як відомо, за останні 25 років Росія не повернула жодних анексованих територій.

"Так званий указ "про визнання паспортів" представлено як тимчасовий захід, пов'язаний з Мінськими угодами, а "націоналізація" українських підприємств виглядає не ініціативою, а відповіддю на блокаду Донбасу. Але сумнівів бути не повинно – якщо Путін втратить надію на порозуміння з Трампом, анексія (фактична або навіть формальна) обов'язково відбудеться", – підсумував експерт.

Теги: Україна Війна на Донбасі Новини Росії Україна-Росія Володимир Путін Дональд Трамп США
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