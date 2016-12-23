Путін розповів, як хоче розвивати окупований Крим

Президент Росії Володимир Путін розповів, як відбувається "інтеграції" Криму у Російську Федерацію.

Про це він сказав під час щорічної великої прес-конференції у Москві.

"Юридично і економічно це складно – така швидка інтеграція. І далеко не все залежить з боку Федерації. РФ ці гроші (для інтеграції, – 24) надає. Треба ще грамотно ними розпорядитись вчасно, ефективно і раціонально. І тут навіть для місцевої влади є проблема, бо людям складно зрозуміти – як ці процеси мають вписатись у російське законодавство. Для того, щоб це все зрослось. Цей процес відбувається. До слова, відбувається хорошими темпами", – запевнив Путін.

Він додав, що у плані по розвитку окупованого півострова є такі перспективні галузі, як судноремонт, суднобудування, окремі напрямки хімічної промисловості та сільське господарство.

І, звісно, туризм. Я ні скільки не сумніваюсь, що з будівництвом Керченського моста об’єм туристичних мандрівок різко зросте,

– сказав Володимир Путін.

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"Мені б дуже хотілось, щоб технологічна сфера розвивалась у Криму. І нам треба вирішити ті питання, які там не вирішувались десятиліттями. Перш за все – це питання охорони здоров’я", – додав глава Кремля.