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АВДІЇВКА ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 БЛОКАДА НЕГОДА В УКРАЇНІ

Путін стосовно "союзної" Білорусі поводиться як ведмідь, – політолог

22:42, 7 лютого 380 Читать новость на русском
Лукашенко вважає, що між Білоруссю і Росією погіршилися стосунки
Лукашенко вважає, що між Білоруссю і Росією погіршилися стосунки / Ділова столиця

Лукашенка на пострадянському просторі можна назвати самим послідовним союзником Путіна. Але якщо вже він виступає проти Путіна, то це означає, що справді все не так добре. Однак обрана Лукашенком модель поведінки торгу між ЄС і Росією, його намагання показати, що він такий принциповий і послідовний, навряд чи призведе до якихось суттєвих змін у зовнішній політиці Білорусі.

Таку думку сайту "24" висловив доцент НТУУ КПІ імені Сікорського Євген Магда.

За його словами, дії Путіна свідчать про те, що він у своїй "союзницькій" політиці діє, як ведмідь, не зважаючи ні на що. Крім того, Путін прагне завжди своїх союзників тримати на короткому повідку. Білорусь грає роль молодшого партнера Росії незалежно від того, які заяви робить Лукашенко.

Лукашенко демонструє велику самостійність, але без політичної і економічної підтримки з боку ЄС і США це більше декларація про наміри, ніж реальні дії. До того ж, не треба забувати, що відносна економічна стабільність Білорусі спирається на поставки російських ресурсів, насамперед енергетичних,
– переконаний Магда.

Водночас, на думку експерта, заява Лукашенка – сигнал для Києва для якнайшвидшого призначення українського посла в Білорусі, якого там немає вже більше року. А це дуже погано для розвитку двосторонні стосунків.

Нагадаємо, під час прес-конференції 3 лютого президент Білорусі Олександр Лукашенко різко розкритикував дії глави ФСБ Росії, який, як вважає він, "одним розчерком пера" перекреслив міждержавну угоду між Білоруссю та РФ щодо кордону.

Теги: Україна Політика Володимир Путін Білорусь Олександр Лукашенко
Джерело: 24 канал
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