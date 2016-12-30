Путін ухвалив рішення щодо питання видворення американських дипломатів

Президент Росії Володимир Путін відреагував на пропозицію очільника МЗС РФ Сергія Лаврова щодо виселення американських дипломатів з країни.

Путін, зокрема, підкреслив, що у Росії "є всі підстави для адекватної відповіді", але Москва, за словами очільника Кремля, не буде "опускатися до рівня кухонної безвідповідальної дипломатії", пише "Інтерфакс".

Крім того, російський лідер назвав нові санкції США щодо Росії "провокаційними" та зазначив, що вони приведуть до погіршення російсько-американських стосунків.

Також президент Росії додав, що шкодує про рішення президента США Барака Обами закінчити "свою роботу таким чином". Подальші відносини Росія буде вибудовувати з адміністрацією новообраного президента Дональда Трампа.

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Нагадаємо, напередодні Держдепартамент США оголосив персонами нон-грата 35 російських дипломатів.



У відповідь на це очільник МЗС Росії Сергій Лавров запропонував видворити 35 американських дипломатів з Росії.