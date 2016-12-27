Путін відправить в Туреччину посла, якого не прийняла Україна, – ЗМІ

Новим послом Росії в Туреччині може стати постійний представник президента в Приволзькому федеральному окрузі Михайло Бабич.

Про це повідомляє Дождь з посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, призначення відбудеться вже в новому році.

Бабича давно хотіли перевести з посади постійного представника на інше місце роботи. Ще влітку він претендував на місце посла Росії в Україні, протее українці відмовились його приймати.

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Нагадаємо, 19 грудня ввечері в Анкарі вбили посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.



Карлова застрелив офіцер турецької поліції в художній галереї в Анкарі на знак "помсти" за конфлікт у Сирії.