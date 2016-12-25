Путін відреагував на падіння російського літака

Президент Росії Володимир Путін висловив співчуття рідним і близьким загиблих в авіакатастрофі в Чорному морі.

Путін вже доручив голові уряду Дмитру Медведєву сформувати і очолити державну комісію з розслідування катастрофи літака Ту-154 в Сочі, повідомляє прес-служба російського президента. Вже відомо, що за фактом аварії літака порушили кримінальну справу за статтею "Порушення правил польотів або підготовки до них, що спричинило з необережності смерть людини або інші тяжкі наслідки". Нагадаємо, літак Ту-154 Міноборони Російської Федерації, впав у Чорне море. Там вже починають пошукові роботи. Відомо, що фрагменти літака знайшли в 6 км від берега. Відомо, що на борту було 84 пасажири.



Зокрема, військовослужбовці Збройних сил Росії, артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ.



Раніше серед ймовірних причин падіння літака назвали технічну несправність літака та якість палива.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter