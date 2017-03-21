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Путін вирішив іти до кінця, – експерт про загострення на фронті

13:57, сьогодні 2044 Читать новость на русском
Ескалація війни на Донбасі буде постійною
Ескалація війни на Донбасі буде постійною / Фото із соцмереж

Загострення військових дій на Донбасі відбуватиметься постійно і доти, поки не буде політичного рішення.

Таку думку сайту "24" висловив військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Путін прийняв рішення йти до кінця в плані і політичного, і військового тиску. Тому всі чекають офіційного рішення президента Петра Порошенка.

Експерт зазначив, що посилення напруження на Донбасі відбувається вже протягом півтора місяця – до 100 обстрілів позицій українських Збройних сил на добу, великі втрати. За тиждень – 6-7 вбитих військових.

Все залежить від президента Петра Порошенка. Від нього всі хочуть почути одне офіційне рішення. Або це внутрішній громадянський конфлікт, або це зовнішня агресія. Від цього рішення залежатиме, як розвиватимуться події, як всередині країни, так і на міжнародній арені, – наголошує Жданов.

Водночас, як вважає експерт, Путін не готовий до повномасштабної війни з Україною. За його словами, на сьогоднішній день уздовж російсько-українського кордону розташована "паперова" російська армія. Можливо, в травні там будуть зосереджені одна дивізія і одна бригада. Щоб повномасштабно воювати з Україною, говорить Олег Жданов, необхідно, аби така група нараховувала 500 тисяч військових і стільки ж у резерві. Зібрати непомітно таку групу уздовж нашого кордону, плюс тисячі тонн боєприпасів, продовольство, медикаменти і паливно-мастильні матеріали, на його переконання, нереально.

"Ескалація нарощуватиметься, і на Донбасі буде високий градус військової активності по всій лінії зіткнення. Сьогодні вже ніхто не згадує місію ОБСЄ. Росія не соромиться і не боїться. Їхнє головне завдання – завдати максимальної шкоди, створити в суспільстві напругу, щоб викликати нетерпимість до війни. За принципом: краще поганий мир, ніж хороша війна. Не перестанемо вбивати, поки ви не погодитеся на наші умови", – підкреслив Олег Жданов.

Нагадаємо, вранці 20 березня у районі Водяного трапився запеклий бій. За офіційними даними за минулу добу загинуло троє українських військових, ще дев'ять – отримали поранення. За даними української розвідки, бойовики зазнали більших втрат.

Теги: Політика Україна-Росія Україна Володимир Путін Петро Порошенко АТО Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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