Путін виступив з лицемірною заявою щодо України

Президент Росії Володимир Путін заявив про неприпустимість втручання у справи суверенних держав, "забувши" про війну на сході України та анексію Криму Москвою.

Таку заяву він зробив під час відкриття асамблеї Міжпарламентського союзу, передають "РИА Новости".

"У сучасному світі немає і не може бути шаблонних моделей розвитку. Кожна держава має природне і незаперечне право самому визначати свою долю, як це закладено в статуті Організації об'єднаних націй", – сказав він.

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Президент Росії Володимир Путін додав, що "необдумане втручання ззовні" у справи суверенних держав призвело до дестабілізації ситуації на Близькому Сході та у Північній Африці, де зріс тероризм.

Спроби втрутитися в життя суверенних країн без знання і врахування національної специфіки приносять лише хаос,

– наголосив глава Кремля, забувши про війну на Донбасі та анексію Криму.