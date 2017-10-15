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Путін виступив з лицемірною заявою щодо України

10:59, сьогодні 7815 Читать новость на русском
Путін виступив з лицемірною заявою щодо України
Путін виступив з лицемірною заявою щодо України / Фото з відкритих джерел

Президент Росії Володимир Путін заявив про неприпустимість втручання у справи суверенних держав, "забувши" про війну на сході України та анексію Криму Москвою.

Таку заяву він зробив під час відкриття асамблеї Міжпарламентського союзу, передають "РИА Новости".

"У сучасному світі немає і не може бути шаблонних моделей розвитку. Кожна держава має природне і незаперечне право самому визначати свою долю, як це закладено в статуті Організації об'єднаних націй", – сказав він.

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Президент Росії Володимир Путін додав, що "необдумане втручання ззовні" у справи суверенних держав призвело до дестабілізації ситуації на Близькому Сході та у Північній Африці, де зріс тероризм.

Спроби втрутитися в життя суверенних країн без знання і врахування національної специфіки приносять лише хаос,
– наголосив глава Кремля, забувши про війну на Донбасі та анексію Криму.

Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Анексія Криму Володимир Путін Новини політики
Джерело: 24 Канал
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