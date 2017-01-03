Путін вважає, що Трамп зобов’язаний йому своєю перемогою на виборах, – Портников

На думку майбутнього президента США Дональда Трампа, російський президент Володимир Путін потребує пом'якшення санкцій для стабілізації ситуації в РФ. Але сам Путін може гадати по-іншому.

Про це у своєму матеріалі для Newsru.ua пише політичний оглядач Віталій Портников.

"Нові санкції, які введені президентом Бараком Обамою, що йде, у зв'язку з втручанням Москви у виборчі процеси в Сполучених Штатах, можуть турбувати Трампа не так через прагнення поліпшити відносини з Путіним, як через свою власну легітимність. Якщо погодитися, що Москва втручалася – і успішно – у виборчий процес, то доводиться визнати, що американський громадянин голосував за республіканського кандидата під впливом російських "викриттів". Кому це сподобається? Тільки не Трампу", – пише Портников.

Він вважає, що коли мова заходить про санкції, пов'язані з війною Росії проти України, їх ймовірна відміна може виглядати в очах Трампа і його команди предметом угоди з Кремлем.

Коли говорять про угоду, яку Трамп хоче укласти з російським президентом, ніколи не замислюються про відповідь на інше питання: а Путін хоче укласти угоду з Трампом? Путін може сприймати Трампа, як людину, яка зобов'язана йому своєю перемогою на виборах. Яка повинна не угоди укладати, а дякувати. Яка не умови повинна висувати, а робити вигідні пропозиції. Трамп для Путіна – просто перший секретар Вашингтонського міськкому партії,

– зазначив журналіст.

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На його думку, найважливіше сьогодні – що навіть сам Трамп не знає своїх намірів щодо санкцій проти Росії.