Путін їде до Криму: стало відомо про плани президента Росії

Президент Росії Володимир Путін планує відвідати анексований Крим з 18 по 20 серпня. Зокрема, планується візит до Севастополя.

Про це повідомляє РБК із посиланням на три джерела, близькі до адміністрації президента.

Згідно з повідомленням, Путін поспілкується з учасниками молодіжного табору "Таврида", який російський президент відвідував і в минулому році.

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"Обговорюється також, що глава держави відвідає міжнародний фестиваль "Опера в Херсонесі" в севастопольському музеї-заповіднику, запланований на 19-20 серпня, а також байк-шоу "Нічних вовків" і поспілкується з учасниками", – розповіли джерела агентства.

Зазначається, що лідер "Нічних вовків" Олександр Залдостанов (Хірург) сказав у коментарі видання, що нічого не знає про можливу зустріч Путіна з байкерами, але йому хотілося б, щоб президент Росії відвідав "кульмінаційну частину" байк-шоу 18 серпня.