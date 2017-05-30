Путін закликав НАТО "не вигадувати міфічних російських загроз"

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Президент Росії Володимир Путін назвав заяви НАТО про загрози зі сторони РФ "міфічними" і закликав альянс не залякувати ними самих себе.
Про це повідомляє Le Figaro.
"Не треба нагнітати, не потрібно вигадувати міфічних російських загроз, якихось гібридних воєн. Самі придумали, потім самі себе лякаєте. І на цій основі ще формулюєте перспективи політики. Немає у такої політики жодних перспектив", – заявив Путін.
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Водночас він зазначив, що перспективи є тільки у політики співпраці у всіх напрямках, в тому числі щодо безпеки.
"Головна проблема в галузі безпеки сьогодні яка? Тероризм. В Європі підривають, в Парижі підривають, в Росії підривають, в Бельгії підривають. Війна іде на Близькому сході. Ось про що треба думати. А ми все говоримо про те, які загрози Росія створює", – заявив Путін.