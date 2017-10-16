Путін запросив Штайнмаєра до Кремля

У Москві 25 жовтня мають пройти переговори президентів Росії Володимира Путіна і Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на прес-службу Кремля.

ЗМІ зазначає, що Штайнмаєр відвідає Москву з робочим візитом на запрошення глави Російської Федерації.

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