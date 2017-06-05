Путін заявив, що немає компромату на Трампа

Президент Росії Володимир Путін спростував чутки про те, що в його розпорядженні є компромат на очільника США Дональда Трампа.

Про це він розповів в інтерв’ю американському телеканалі NBC, повідомляє "Радіо Свобода".

За словами Путіна, він не володіє жодними матеріалами, які могли б зашкодити Трампу і додав, що всі твердження про протилежне є "просто ще одним набором дурниць".

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