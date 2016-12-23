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Телеканал новин 24 Путін здивував заявою щодо надання ЄС безвізу Україні
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Путін здивував заявою щодо надання ЄС безвізу Україні

13:19, сьогодні 1645 Читать новость на русском
Президент Росії Володимир Путін
Президент Росії Володимир Путін / Getty Images

Володимир Путін розповів, що думає про надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України.

Про це він сказав під час щорічної великої прес-конференції.

"Що стосується безвізового режиму для громадян України зі сторони Європи – я повністю це підтримую. Більше того, я вважаю, що візовий режим у Європі взагалі анахронізм (застарілі ідеї, дії, правила, – 24) "холодної війни" і треба від нього звільнитись якомога скоріше", – сказав він.

Глава Кремля вважає, що якщо ЄС надасть Україні право безвізових поїздок – це буде правильним кроком у правильному напрямку.

"Але наскільки мені відомо, мова йде про можливість надання віз без права на роботу виникає запитання – чи збільшиться потік робочої сили з України у Європу. Звісно збільшиться, в нас у Росії тільки, за попередніми даними, працює 3 мільйони українців. Якщо у Європі буде відкритий безвізовий режим і якщо там заробляють трохи більше – звичайно навіть люди з Росії спробують переміститись туди. Буде серйозне навантаження на ринок праці", – каже Путін.

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Він підкреслив, що саме це може стати негативним для України. Адже, якщо ЄС не дасть права на роботу, то люди з України, які приїдуть працювати у Європу, будуть поставлені у дуже принижуюче становище, адже доведеться працювати нелегально.

Тобто вони будуть, наприклад, приїздити на 3 місяці у рамках безвізового дозволу, потім виїздити назад на Україну, відзначатись і одразу їхати назад. Це не означає, що вони будуть нелегально працювати це означає що вони не будуть соціально захищені. Це буде просто така жорстка експлуатація і це погано. І якщо вже давати дозвіл на безвіз, треба дати дозвіл і на роботу,
– зазначив Володимир Путін.

Теги: Політика Україна Новини Росії Володимир Путін Україна-Росія Безвізовий режим Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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