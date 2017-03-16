Путін зібрав закриту нараду щодо санкцій України, накладених на банки РФ

Президент РФ Володимир Путін зустрівся із представниками бізнесу за зачиненими дверима, де обговорив ситуацію із санкціями проти "дочок" російських банків.

Про це повідомив глава "Лукойлу" Вагіт Алекперов, передає "Прайм".

"Звичайно, обговорювалися різні питання, політичні питання. Багато наших банків, великі компанії функціонують на території України. Ситуація, яка зараз склалася, хвилює всіх. Це величезний ринок, який був досить тісно інтегрований для людей", – заявив він.

Алекперов додав, що наразі мова не йде про припинення роботи "дочок" російських банків в Україні.

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Нагадаємо, раніше прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова відреагувати на ситуацію з "доньками" російських банків в Україні.