Путін зробив би це знову і знову, – Пєсков похвалився наслідками анексії Криму

Президент Росії Володимир Путін контролює ситуацію навколо Криму, але він задоволений не всім, що Росія отримала внаслідок незаконної анексії Криму.

Проте Путін не шкодує про рішення приєднати Крим до Росії. Таку думку висловив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі РБК.

За словами Пєскова, три роки після анексії були важкими, адже потрібно було інтегрувати Крим. Цей процес був складним, бо став безпрецедентним в новій історії Росії. Саме тому Путін тримав і тримає все "під своїм абсолютно ручним контролем".

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Прес-секретар Путіна також відзначив, що президент Росії не шкодує про зроблені кроки щодо незаконної анексії Криму і не став би міняти рішення з приводу анексії, якби у нього була така можливість.

Він знову і знову вчинив би саме таким чином і прийняв ті рішення, які він прийняв, і взяв на себе ту відповідальність, яку він взяв. Я впевнений, що, напевно, можна було зробити щось краще, і я впевнений, що Путін віддає собі в цьому звіт,

– наголосив Пєсков.

Пєсков вважає, "можна було ефективніше провести інтеграційні процеси, з більшою віддачею витратити бюджетні гроші, спрямовані на поліпшення якості життя в Криму".