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Путін зробив несподівану заяву щодо співпраці з Україною

17:46, сьогодні 2114 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / kvedomosti.com

Президент Росії Володимир Путін заявив, що проект "Північного потоку" не спрямований проти інших країн.

Про це він сказав під час зустрічі з головою правління концерну BASF Куртом Боком, повідомляє "ТАСС".

За словами глави Кремля, Росія готова до взаємодії у проекті "Північний потік" і з іншими партнерами, зокрема і з Україною.

"Цей проект не спрямований проти наших партнерів, в тому числі й українських. Ми готові продовжувати відносини з усіма нашими партнерами, в тому числі з Україною в якості транзитера", – сказав російський президент.

Він додав, що для співпраці Росія очікує, що партнери будуть надавати надійні, економічно вигідні ринкові умови для спільної роботи

З урахуванням зростання споживання (газу, – "24") у Європі і з падінням видобутку у наших європейських партнерів "Північний потік-2" є абсолютно природним проектом,
– вважає Володимир Путін.

Читайте також: Україна припинила відбір газу зі сховищ

До слова, у НАК "Нафтогаз Україна" раніше висловили думку, що якщо російський "Газпром" програє справу у Стокгольмському суді, то "Нафтогаз" може стати власником "Північних потоків". Але якщо "Нафтогаз" програє суд "Газпрому", то українська компанія ризикує збанкрутувати.

Теги: Україна Україна-Росія Новини Росії Володимир Путін Газовий конфлікт
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