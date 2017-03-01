Путін зробив сенсаційну заяву щодо вживання допінгу російськими спортсменами

Російська антидопінгова система не працює, оскільки є достовірні, виявлені випадки вживання російськими атлетами допінгу.

Таку заяву зробив президент Росії Володимир Путін, передає "Інтерфакс".

Найголовніше полягає в тому, що ми повинні прислухатися до вимог Всесвітнього антидопінгового агентства. Тому що треба визнати, що у нас є достовірні, виявлені випадки допінгу. Це абсолютно неприйнятно, і це значить, що чинна російська система контролю за невживання допінгу не спрацювала, і це наша вина. Потрібно про це сказати прямо і це визнати,

– наголосив російський лідер.

Крім того, господар Кремля Путін відхрестився від обвинувачень з боку міжнародних спортивних чиновників про існування в Росії державної системи підтримки допінгу та запевнив, що Росія буде завжди боротися з цим явищем.

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