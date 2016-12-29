Путін зробив важливу заяву по Сирії

Президент Росії Володимир Путін оголосив про режим припинення вогню у Сирії.

Про це повідомляє "Медуза".

За словами глави Кремля, уряд Сирії та озброєна опозиція підписали договір про припинення вогню. Угода була досягнута за підсумками переговорів з участю Росії, Ірану, а також Туреччини.

Сторони конфлікту готові почати мирні переговори. Гарантами перемир'я виступлять Росія і Туреччина. Міністр оборони Росії Сергій Шойгу додав, що режим припинення вогню почне діяти з 30 грудня 00:00.

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що в рамках досягнутих домовленостей запропонують приєднатися ще Саудівській Аравії, Йорданії, Єгипту, Іраку та Катару.

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До слова, США готують розширити проти Росії санкції, які сильно вдарять по самому Володимиру Путіну.