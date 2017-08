Путіна таким не обдуриш, – екс-посол США в Росії висміяв заяву Трампа шквалом твітів

Глава Білого дому Дональд Трамп подякував російському лідеру Володимиру Путіну за вигнання американських дипломатів з Росії, пояснюючи свої слова тим, що подібний крок президента РФ допоможе Вашингтону зекономити бюджетні кошти.

Колишній посол США в Росії Майк Макфол піддав "подяку" Трампа Путіну нищівній критиці у своєму Twitter-акаунті.

Так, спершу дипломат порадив Трампу задуматися над скороченням власної команди і заявив, що лідер Америки не розуміється на дипломатії.

Trump just applauded cuts of 755 in Russian embassy. Maybe he should look to trim his own staff? https://t.co/KKF0tP0PL2 — Michael McFaul (@McFaul) 10 серпня 2017 р.

That @realDonaldTrump praised Putin today for cutting 755 people from our embassy in Russia shows that he doesn't understand diplomacy. — Michael McFaul (@McFaul) 10 серпня 2017 р.

"Наші дипломати, фахівці і військові, які працюють у Росії, забезпечують Вашингтон безцінною інформацією про Росію. Уявіть, що ви хочете знати менше про модернізацію російських військових сил, – саме це Трамп схвалив. Уявіть, що ви хочете знати менше про зовнішньополітичні наміри і плани Росії, – саме до цього і призведе скорочення співробітників посольства США. Уявіть, що ви хочете мати менші способів щодо збору даних про небезпечні транснаціональні хвороби, продукованих Росією, – схоже, цього і хоче Трамп", – запально коментував Макфол.

Урешті екс-посол зазначив, що якщо Трамп і хотів подібними заявами обдурити президента Росії, то йому це не вдалося: "Путін побачить у цих коментарях ще одну ознаку дурості свого американського колеги".

Punk Putin?! Cmon man ! I know Putin. He is not punked by these silly comments. Putin will see Trumps comments as another sign of weakness https://t.co/eO4XKWc8sw — Michael McFaul (@McFaul) 11 серпня 2017 р.

Нагадаємо, 25 липня Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроект, яким впроваджуються санкції проти Росії та обмежується право президента США Дональда Трампа знімати чи навіть пом'якшувати обмеження проти Кремля.



Не дочекавшись підписання Трампом відповідного закону, у Росії вирішили вдатись до санкцій у відповідь – вимагають скоротити кількість американських дипломатів у РФ до 455 осіб.



Після довгої мовчанки Трамп все ж прокоментував скорочення кількості американських дипмісій у Росії. Президент США подякував за це рішення Путіну.