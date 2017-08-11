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Путіна таким не обдуриш, – екс-посол США в Росії висміяв заяву Трампа шквалом твітів

17:24, сьогодні 981 Читать новость на русском
Макфола обурила заява Трампа щодо вигнання американських дипломатів з РФ
Макфола обурила заява Трампа щодо вигнання американських дипломатів з РФ / Газета.ру

Глава Білого дому Дональд Трамп подякував російському лідеру Володимиру Путіну за вигнання американських дипломатів з Росії, пояснюючи свої слова тим, що подібний крок президента РФ допоможе Вашингтону зекономити бюджетні кошти.

Колишній посол США в Росії Майк Макфол піддав "подяку" Трампа Путіну нищівній критиці у своєму Twitter-акаунті.

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Так, спершу дипломат порадив Трампу задуматися над скороченням власної команди і заявив, що лідер Америки не розуміється на дипломатії.

"Наші дипломати, фахівці і військові, які працюють у Росії, забезпечують Вашингтон безцінною інформацією про Росію. Уявіть, що ви хочете знати менше про модернізацію російських військових сил, – саме це Трамп схвалив. Уявіть, що ви хочете знати менше про зовнішньополітичні наміри і плани Росії, – саме до цього і призведе скорочення співробітників посольства США. Уявіть, що ви хочете мати менші способів щодо збору даних про небезпечні транснаціональні хвороби, продукованих Росією, – схоже, цього і хоче Трамп", – запально коментував Макфол.

Урешті екс-посол зазначив, що якщо Трамп і хотів подібними заявами обдурити президента Росії, то йому це не вдалося: "Путін побачить у цих коментарях ще одну ознаку дурості свого американського колеги".

Нагадаємо, 25 липня Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроект, яким впроваджуються санкції проти Росії та обмежується право президента США Дональда Трампа знімати чи навіть пом'якшувати обмеження проти Кремля.

Не дочекавшись підписання Трампом відповідного закону, у Росії вирішили вдатись до санкцій у відповідь – вимагають скоротити кількість американських дипломатів у РФ до 455 осіб.

Після довгої мовчанки Трамп все ж прокоментував скорочення кількості американських дипмісій у Росії. Президент США подякував за це рішення Путіну.

Теги: Новини політики Новини Росії Володимир Путін Дональд Трамп США Скандал
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