Путінські репресії: в окупованому Криму затримали літнього кримськотатарського активіста

Під Верховним судом Криму російські спецслужби затримали кримськотатарського активіста Сервера Караметова.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Центральної виборчої комісії курултаю кримськотатарського народу Заїр Смедляєв.

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Він зазначив, що Караметов вийшов на одиночну акцію протесту до будівлі, де відбувається засідання у справі ще одного активіста – Ахтема Чийгоза. Літнього чоловіка затримали через напис на плакаті "Путін і Аксьонов, наші діти не терористи!".

На відео можна побачити, як кримський татарин намагається уникнути арешту. Але адвокат затриманого запевняє, що у Караметова порушена координація, тому такі рухи для нього природні. Натомість поліцейські розцінили це як опір.

Нагадаємо, окупаційна влада затримала одного з лідерів кримських татар Ахтема Чийгоза у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України. Його звинувачують в організації масових заворушень під час мітингу.



Також окупанти впродовж тривалого часу відмовляли затриманому Чийгозу побачитися з матір’ю. Сама Аліє неодноразово просила владу окупованого Криму надати дозвіл сину, аби той приїхав з нею попрощатися.



Згодом російський суд таки дозволив Чийгозу побачення з тяжкохворою матір'ю, але у в'язниці. Та жінка на той час була прикутою до ліжка і її транспортування могло спричинити смерть. Зрештою окупанти доправили Чийгоза до Бахчисарая на зустріч із матір'ю. Їхня остання зустріч тривала не більше 5 хвилин. 2 липня Аліє Чийгоз померла.



Сьогодні, 8 серпня, відбувається засідання у справі Ахтема Чийгоза. Прокурори в окупованому Криму вимагають 8 років за ґратами для кримського татарина.