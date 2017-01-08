Путінський режим – абсолютно новий для людства феномен, – опозиціонер

Головна особливість путінського режиму полягає в тому, що це абсолютно новий для людства феномен.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив російський опозиційний політик Костянтин Боровий.

Звичайно ж режим Путіна включає і елементи дикого капіталізму, і держкапіталізму, і соціалізму, і елементи якоїсь піратської республіки. І багато іншого. Як наприклад, нацисти і капіталізм включили в свою структуру, і комунізм. Головна особливість путінського режиму полягає в тому, що це абсолютно новий для людства феномен,

– пише Боровий.

Він зазначає, що особливість такого режиму полягає в сукупності включених в нього елементів.

"Враховуючи також феномен нового рівня пропагандистської кампанії, який використовує технологічні досягнення людства останніх десятиліть. Класифікації не підлягає. Вимагає спеціального докладного дослідження. Тим більше, що не виживає, але, як небезпечний вірус, залишить в землі смертоносні штами, які цілком можуть викликати наступний спалах хвороби", – мовиться у повідомленні опозиціонера.

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Боровий стверджує, що ніколи ще режими не використовували інтернет так, як це зробив путінський режим, телебачення, сучасні досягнення психології, сугестивні технології, технології управління масовою свідомістю.

Ніколи ще член ради безпеки ООН не шантажував безпосередньо увесь інший світ ядерною війною,

– наголосив російський опозиціонер.