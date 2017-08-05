Путінський режим пожирає сам себе, – журналіст про те, скільки триватиме війна на Донбасі

Відомий український журналіст, фотокореспондент та автор роману про славетних "кіборгів" "Аеропорт" Сергій Лойко зробив свій прогноз про те, скільки триватиме війна на Донбасі.

Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Апостроф".

Він нагадав, що агресія Росії в Афганістані тривала 10 років. Однак, війна на Донбасі закінчиться швидше.

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"Я думаю, що тут все скінчиться значно швидше. Путінський режим пожирає сам себе. Американський Конгрес схвалив практично одностайним голосуванням нові санкції проти Росії, а Росія перетворилася на ізгоя на кшталт Ірану, Північної Кореї. Керівництво Росії займається тільки питаннями свого особистого збагачення", – сказав журналіст.

Він пояснив, що в керівництва Росії немає ніякої ідеології, тож скоро їхнє панування закінчиться.

"У керівництва країни немає ніякої ідеології, окрім ідеології особистого збагачення і поголовного обману. Це довго тривати не може", – вважає Лойко.