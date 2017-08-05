Путінський режим пожирає сам себе, – журналіст про те, скільки триватиме війна на Донбасі

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Відомий український журналіст, фотокореспондент та автор роману про славетних "кіборгів" "Аеропорт" Сергій Лойко зробив свій прогноз про те, скільки триватиме війна на Донбасі.
Про це він розповів в інтерв’ю виданню "Апостроф".
Він нагадав, що агресія Росії в Афганістані тривала 10 років. Однак, війна на Донбасі закінчиться швидше.
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"Я думаю, що тут все скінчиться значно швидше. Путінський режим пожирає сам себе. Американський Конгрес схвалив практично одностайним голосуванням нові санкції проти Росії, а Росія перетворилася на ізгоя на кшталт Ірану, Північної Кореї. Керівництво Росії займається тільки питаннями свого особистого збагачення", – сказав журналіст.
Він пояснив, що в керівництва Росії немає ніякої ідеології, тож скоро їхнє панування закінчиться.
"У керівництва країни немає ніякої ідеології, окрім ідеології особистого збагачення і поголовного обману. Це довго тривати не може", – вважає Лойко.