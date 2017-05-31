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Путіну вигідне сум'яття, яке панує в ЄС після самітів НАТО та G7, – екс-посол США в РФ

19:41, сьогодні 172 Читать новость на русском
Путін задоволений поведінкою Трампа на самітах НАТО та G7
Путін задоволений поведінкою Трампа на самітах НАТО та G7 / Ratel.kz

Колишній посол США в Росії Майкл Макфол вважає, що у Кремлі задоволені поведінкою Трампа на двох важливих самітах – НАТО і G7 – та офіційною позицією Америки щодо Європи.

Про це він заявив в ефірі на MSNBC.

Усупереч очікуванням, лідер Америки Дональд Трамп не підтвердив єдності США з НАТО та "Великою сімкою", що й викликало неспокій у цих організаціях, припустив американський політик.

На його думку, така позиція Трампа не може не тішити главу РФ Володимира Путіна.

G7 і НАТО – наші "клуби", наші організації, це і є західний світ. А цей візит вніс сум'яття і розбіжності у поглядах. Для Путіна не може бути нічого кращого. Враховуючи, що в питанні єдності планка була поставлена низько – від Трампа очікували зовсім небагато – хоча б кілька заспокійливих слів на адресу цих двох організацій, аби підтвердити свою з ними єдність. Але він цього не зробив. І це – перемога для росіян,
– констатував екс-посол.

Читайте також: Поведінка Трампа на саміті НАТО – безумовна перемога Путіна, – експерт

Теги: Політика США Дональд Трамп Володимир Путін Новини Росії Велика сімка НАТО
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