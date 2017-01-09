П’яні чоловіки стріляли з вікна по перехожих у Харкові

В Холодногірському районі Харкова у багатоповерховому будинку по вулиці Золочівській поліція затримала 4 молодиків, які стріляли з вікна квартири по перехожих.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на начальника прес-центру Управління патрульної поліції Харкова Ярославу Борисову.

"Під час денного патрулювання поліцейські отримали повідомлення про те, що з 8-го поверху житлового будинку по вулиці Золочівській невідомі стріляють по перехожих із пневматичної зброї. Прибувши на місце події, патрульні з'ясували номер квартири, з вікон якої лунали постріли, і подзвонили у двері квартири, проте двері ніхто не відкрив. За деякий час патрульним вдалося умовити відкрити двері. Під час переговорів з поліцейськими, як встановлено, громадяни викинули з вікна пневматичну гвинтівку", – розповіла Борисова.

У квартирі правоохоронці виявили 4 хлопців віком від 20 до 25 років з явними ознаками алкогольного сп'яніння.

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Поліцейські затримали хлопців. Також в квартирі виявлені патрони,

– додали у поліції.

На місце для з'ясування обставин викликали слідчо-оперативну групу. Вирішується питання про кваліфікацію події.