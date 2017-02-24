П'яні чоловіки влаштували стрілянину в кафе Дніпра: опубліковані фото

Ввечері, 23 лютого, в одному із кафе у Дніпрі виникла сутичка між двома компаніями, яка переросла у стрілянину.
Чоловіки використали травматичну зброю, повідомляє прес-служба поліції Дніпропетровської області.
Унаслідок стрілянини троє чоловіків отримали непроникаючі тілесні ушкодження у вигляді кульових поранень живота та ноги.
Читайте також: Озброєний чоловік пограбував банк у Києві
Як повідомили в поліції, після випитого алкоголю між чоловіками завязалася сварка, після чого пролунало вісім пострілів. Стрілки зникли з місця злочину.
Наразі проводяться слідчі дії.