П'яні дебошири влаштували стрілянину в центрі Львова

В центрі Львова нетвереза компанія влаштувала стрілянину через репертуар вуличного музиканта.

Спочатку дебошири погрожували чоловіку зброєю, а потім кілька разів вистрілили в повітря.

Поліцейські, які прибули на виклик, затримали чоловіка з травматичним пістолетом "Форт". Ще двоє підозрюваних, чоловік та жінка, намагалися втекти на таксі, але їх теж затримали. У підозрюваного знайшли травматичний пістолет Макарова з порожнім магазином та ніж.

За фактом стрілянини поліція відкрила кримінальне провадження.

Попередньою причиною конфлікту, зі слів очевидців, став репертуар одного з вуличних музикантів, який не сподобався двом чоловікам і жінці. Останні мали всі явні ознаки алкогольного сп'яніння,

– прокоментував заступник начальника Управління патрульної поліції Львова Юрій Качмар.

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