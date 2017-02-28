П’яні прокурор і працівник СБУ насмерть збили жінку на Одещині, – ЗМІ

На Одещині п'яні прокурор і працівник СБУ на Audi Q-7 насмерть переїхали жінку.

Про це повідомляє Думская.

Видання зазначає, що інцидент трапився в ніч з суботи на неділю в селі Кислиці.

В автівці були двоє братів – один з яких служить в СБУ, а другий – в прокуратурі. З місця події вони втекли і при цьому жінці допомоги не надали.

У прес-службі прокуратури зазначили, що жінку знайшли на дорозі та доставили до лікарні. Вночі від отриманих травм вона померла в лікарні.

Відкрили кримінальне провадження.

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