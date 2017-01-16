  • укр
  • рус
00:21
16 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, 14 січня
Вєсті.UA. Жир. Ляшко запросив Трампа на інавгурацію. Повернення
Вєсті.UA
23:06, 14 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Конфлікт між Сербією і Косово. Військова інспекція
Випуск новин
21:58, 15 січня
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

П'яних дівчат-підлітків знайшли непритомними у сніговому заметі на Донеччині

23:32, 15 січня 1848 Читать новость на русском
Дівчата стверджують, що алкоголь придбали на місцевому ринку
Дівчата стверджують, що алкоголь придбали на місцевому ринку / Соцмережі

У Краматорську Донецької області учениць 9-го класу в знайшли у непритомному стані у сніговому заметі.

Як повідомляє прес-служба поліції області, підліткам було 14 і 15 років.

Зазначається, що поліцію повідомили мешканці будинку, біля якого у сніговому заметі лежали дівчата з о знаками сп’яніння.

Після приїзду "швидкої" дівчат було госпіталізовано до дитячої реанімації ДТМО з діагнозом "побутова алкогольна інтоксикація". Наразі їхньому життю нічого не загрожує

Після проведення всіх необхідних заходів правоохоронці встановили, що дівчата вживали спиртне разом із 17-річний двоюрідним братом однієї із них.

Наголошується, що хлопець придбав портвейн у торгівельному кіоску на місцевому ринку.

Подію зареєстровано до журналу єдиного обліку. Вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дитини (ст.184 КупАП), рівно як і торгівельний заклад, який продав спиртне неповнолітнім.

Читайте також: Фотофакт: Смертоносний російський "Бояришнік" вже продають й в Україні

Теги: Україна Новини Донецька Поліція алкоголь отруєння
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Промышленность
15 січня, 23:40 Промышленность "ДНР": чего ожидать?
Олексій Нікольський 631
Трагічний обстріл Новоолександрівки, суперечлива перевірка в Ростові, – головне за добу
15 січня, 22:04 Трагічний обстріл Новоолександрівки, суперечлива перевірка в Ростові, – головне за добу
861
15 січня, 20:00 "Дождь" не пройде, Україна в полоні – найсмішніші меми за тиждень
2401
Їмо правильно. Як корисно поєднувати продукти
15 січня, 17:40 Їмо правильно. Як корисно поєднувати продукти
3100
15 січня, 15:33 "Геть від Москви!", или Украине нужно возвести Великую Украинскую стену
Станіслав Речинський 5 4271
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
У вересні Путін зустрінеться з Обамою, щоб поговорити про Україну
 30 серпня 2016 , 00:05
Як знову палав "Інтер": з'явилось відео
22 листопада 2016 , 19:26
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук