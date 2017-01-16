П'яних дівчат-підлітків знайшли непритомними у сніговому заметі на Донеччині

У Краматорську Донецької області учениць 9-го класу в знайшли у непритомному стані у сніговому заметі.

Як повідомляє прес-служба поліції області, підліткам було 14 і 15 років.

Зазначається, що поліцію повідомили мешканці будинку, біля якого у сніговому заметі лежали дівчата з о знаками сп’яніння.

Після приїзду "швидкої" дівчат було госпіталізовано до дитячої реанімації ДТМО з діагнозом "побутова алкогольна інтоксикація". Наразі їхньому життю нічого не загрожує

Після проведення всіх необхідних заходів правоохоронці встановили, що дівчата вживали спиртне разом із 17-річний двоюрідним братом однієї із них.

Наголошується, що хлопець придбав портвейн у торгівельному кіоску на місцевому ринку.

Подію зареєстровано до журналу єдиного обліку. Вирішується питання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дитини (ст.184 КупАП), рівно як і торгівельний заклад, який продав спиртне неповнолітнім.

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