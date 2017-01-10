П’яний бойовик підірвав себе гранатою на дитячому майданчику у Донецьку

Алкоголь та неконтрольоване використання зброї призводить до того, що бойовики самі себе винищують.
Так сталося під час святкування новорічних свят в окупованому Донецьку, повідомляє "Информационное Сопротивление".
Один з терористів, за деякими даними, який належить до "славних рядів 5-й омсбр", перебуваючи в одному з районів Донецька, п'яним до нестями, на дитячому майданчику примудрився підірвати у себе в руках гранату. Зрозуміло, любитель феєрверків і небезпечних ігор не вижив,
– йдеться в повідомленні.
Слід зазначити, ще до новорічних свят російське командування забрало у бойовиків особисту зброю, щоб вони не покалічили себе. Причина – бойовики стріляють у себе, щоб не воювати. Тож терористам доводиться набирати бійців до своїх лав у російських містах.
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